Wie Saalbach-Hinterglemm trotz des Großevents sauber bleiben will

Mehr als 80.000 Fans spazierten in der ersten Woche der Ski-WM über die Fanmeile in Saalbach . Und 80.000 Fans machen viel Mist. Einen halben Kilo Abfall produziert ein Fan durchschnittlich pro Tag. Das ergibt zur Halbzeit eine Gesamtmenge von mehr als 40 Tonnen Müll .

Wer in den vergangenen Tagen die Dorfstraße entlanggegangen ist, hat sie bestimmt wahrgenommen. Die speziellen Recycling-Stationen . Vier verschiedenfärbige Mülltonnen zur einfachen Trennung des Abfalls.

Apropos Bierdose: Nicht jeder hebt die Dosen vom abendlichen Feiern auf, bis der Supermarkt wieder aufsperrt, in dem man Pfand für die Getränkebehältnisse bekommt. Die Recyclingstationen bieten dafür in der Fanmeile einen eigenen Kübel an, auf dem der freundliche Hinweis zu lesen ist, dass man mit der Abgabe seiner Flasche oder Dose 25 Cent für den guten Zweck spende.