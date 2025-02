Die verrückten Seiten der WM: Burgenländer sind die größten Skifans

„Die Schweizer sind eine coole Truppe mit einem coolen Spirit, aber den Spirit haben wir auch“, sagte der Silbermedaillengewinner in der Abfahrt und verwies auf Manuel Feller, mit dem er am Mittwoch die Team-Kombination bestreitet. „Er hat es gut gesagt: Nur weil wir uns im Ziel nicht abschmusen, heißt es nicht, dass wir uns nicht wertschätzen.“

Die Stimmung ist aber ohnehin ausgelassen rund um diese Sonnen-Weltmeisterschaft im Glemmtal, die an den ersten fünf Renntagen 82.000 Fans angelockt hat, 22.500 allein bei der Herren-Abfahrt am Sonntag. In Woche zwei ist bislang lediglich der Herren-Slalom ausverkauft.

So schlecht kann die zweite WM-Woche gar nicht laufen, dass Saalbach-Hinterglemm 2025 für den ÖSV noch zu einem Flop werden würde. Mit den vier Medaillen liegt das Team über den Erwartungen und steht auch besser da als bei den letzten Weltmeisterschaften. „ Damit war so nicht zu rechnen “, sagt Alpinchef Herbert Mandl.

Der gelungene Start gibt auch dem Technik-Team Rückenwind. Katharina Liensberger erinnert sich mit Entsetzen an die WM 2021 in Cortina, als das österreichische Frauen-Team nach den Speedrennen noch ohne Medaille dastand. „Da war damals schon ein Druck zu spüren, diesmal ist die Situation deutlich angenehmer“, sagt die Vorarlbergerin.

Das österreichische Team hat selbst die Medaillen-Latte nach oben gelegt. Jetzt scheint sogar ein Ziel in Reichweite, das vor der WM noch als völlig unrealistisch gegolten hatte. Eine Medaille in jedem Einzelrennen. „Es war von Anfang an unser Anspruch, dass wir in jedem Bewerb um die Stockerlplätze mitkämpfen“, sagt Sportdirektor Mario Stecher.

Vor der WM wären manche wohl schon mit den vier Medaillen zufrieden gewesen, die der ÖSV aktuell vorweisen kann. Jetzt sagt Alpinchef Mandl. „Wenn wir aus den technischen Bewerben keine Medaille holen würden, dann wäre das sportliche Fazit dieser WM nicht so positiv.“