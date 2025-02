Odermatt ist es auch heuer nicht gelungen, auf der Streif zu gewinnen, der Abfahrtssieg ist sein letztes großes Ziel. Ist das vielleicht für seine Motivation gar kein Nachteil?

Ich glaube, er hätte diesen Abfahrtssieg in Kitzbühel lieber schon in der Tasche. Vor allem, weil man nicht jedes Jahr die Voraussetzungen hat, um auf der Streif zu gewinnen. Natürlich ist ein Kitzbühel-Sieg ein ganz wichtiger Punkt. Am Ende der Karriere zählen aber nicht die Dinge, die du nicht gewonnen hast, sondern jene Erfolge, die du gefeiert hast. Die Kunst des Abfahrers ist allerdings genau diese, dass er in gewissen Momenten intuitiv das Richtige macht und vielleicht auch einmal zurücknimmt. Sonst kommst du nicht durch die Karriere, wie es der Odermatt auch gezeigt hat.

Aus der Distanz: Wie beurteilen Sie die Lage der Skination Österreich?

Das Wellental ist im Spitzensport etwas Normales. Wir hatten ja auch Weltmeisterschaften, von denen die Herren keine Medaille nach Hause gebracht haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt in Österreich über gewisse Themen nachdenken darf.