Ski-WM live: Odermatt auf Goldkurs, Haaser darf von einer Medaille träumen

In Saalbach-Hinterglemm gehen an diesem Freitag (11.30 Uhr/ORF1) die Ski-Männer in ihr erstes Einzelrennen der WM. Nach den Frauen mit dem Heimerfolg der Österreicherin Stephanie Venier ist Marco Odermatt aus der Schweiz der große Goldfavorit. Der derzeit beste Alpin-Athlet der Welt hatte vor zwei Jahren in Courchevel WM-Gold im Riesenslalom und der Abfahrt geholt. Nun will er die Edelmetall-Sammlung erweitern.

Neben Odermatt sind dessen Landsleute Franjo von Allmen und Alexis Monney sowie Ryan Cochran-Siegle aus den USA die Favoriten. Aber auch die Österreicher machen sich Hoffnung. Der erste ist mit Startnummer 5 Stefan Babinsky. Mit Nummer 9 kommt Vincent Kriechmayr, direkt danach folgt Raphael Haaser. Komplettiert wird das Quartett von Lukas Feurstein mit Startnummer 16.