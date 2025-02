Die große Abfahrtshoffnung des ÖSV, die keine sein möchte

„Ich muss fokussiert bleiben. Ich muss meinen Plan durchziehen. Abfahrtfahren ist nicht zum Spaßen, da muss man zu hundert Prozent bei der Sache sein. Ich habe schon ein Gold in der Tasche, das kann mir keiner mehr nehmen. Alles was noch kommt, ist eine Draufgabe“, meinte die Tirolerin.

Stephanie Venier könnte in Saalbach-Hinterglemm Geschichte schreiben: Mit dem goldenen Speed-Double und dem Gewinn im Super-G und in der Abfahrt. Zuvor war dies nur der Schweizerin Maria Walliser 1987 in Crans Montana, der Schwedin Anja Pärson 2007 in Aare, der US-Amerikanerin Lindsey Vonn 2009 in Val d'Isere sowie zuletzt der Steirerin Elisabeth Görgl 2011 in Garmisch-Partenkirchen gelungen.

An Stelle von Ricarda Haaser, die sich im Super-G einen Kreuzbandriss zugezogen hat, kommt heute in der Abfahrt Ariane Rädler zum Einsatz. Dazu ließ der ÖSV Christina Ager ins Glemmtal kommen, die in der kommende Woche in der Kombination starten soll.