Vor dem RTL: ÖSV-Hoffnung Scheib hofft auf das Quäntchen Glück

Die Favoritinnen im WM-Riesentorlauf der Frauen heute in Saalbach-Hinterglemm (9.45 und 13.15 Uhr/live ORF 1) sind andere. Eine Wiederholung des Triumphs von Anna Veith bei der Heim-WM von 2013 wäre heuer eine Riesenüberraschung. Für den ÖSV gehen Stephanie Brunner, Katharina Liensberger, Julia Scheib und Katharina Truppe ins Rennen.

Für die einzigen Top-fünf-Platzierungen des österreichischen Teams im Riesentorlauf-Weltcup sorgte in dieser Saison Julia Scheib (3. in Sölden und 4. in Kranjska Gora).