ÖSV-Hoffnungsträgerin Julia Scheib: "Sonst ist man verloren"

Die Krankenakte von Julia Scheib liest sich wie so viele Krankenakten von österreichischen Skiläuferinnen: Erster Kreuzbandriss mit 16, zweite Knieverletzung mit 22, dazwischen das Pfeiffersche Drüsenfieber und noch andere Rückschläge – spät, aber doch nimmt die Karriere der Steirerin Fahrt auf.

Beim Riesentorlauf in Killington gelang der Stehauffrau mit dem siebenten Rang die beste Karriereplatzierung. An diesem Wochenende ist sie bei den zwei Riesentorläufen in Mont Tremblant (Kanada) im Einsatz.