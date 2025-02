Feller und der Denksport: Wie sich Ski-Profis einen Slalomlauf merken

„Eins, zwei, drei, vier Haarnadel… eins, zwei auf drei, enger!“ Manuel Feller ist voll konzentriert. Er wiegt Kopf und Arme im Rhythmus. „Vier, fünf, sechs, sieben… schräge Vertikale…“ Der ÖSV-Star geht hier in Saalbach den letzten Weltcup-Slalomlauf in Schladming noch einmal durch, in dem er sich vor knapp zwei Wochen einen Platz auf dem Podium sicherte.

„Für das, dass ich mir alles einpräge, bin ich eigentlich relativ schnell“, sagt Feller. Während der Besichtigung gehe er den Lauf 15 bis 20 Mal durch. Im Ziel noch zwei, drei Mal . Dann geht er ihn noch unter Zeitdruck durch, um währenddessen Stress zu simulieren. Zuerst schneller als in Echtzeit , dann in Echtzeit.

Je simpler, desto schwieriger

Man werde mit der Erfahrung schneller beim Besichtigen. Und im Laufe der Saison werde auch der Kopf immer besser trainiert und die Läufe gehen leichter ins Gedächtnis.

Manchmal ist es aber auch trotz aller Übung schwer, sich einen Lauf einzuprägen. Ausgerechnet der Hang, den Feller und Kollegen vorab als zu einfach abgetan hatten, hat die Athleten am Ende an die Grenzen gebracht: der Slalom in Flachau, wo normalerweise die Frauen fahren, der 2021 einen ausgefallenen Slalom ersetzte. „Der ganze Hang ist so gleich. Du hast drei, vier Wellen drin und weißt beim Durchgehen nicht, bin ich jetzt bei der zweiten oder der dritten Welle?“ Nicht nur Feller hatte seine Probleme, wie er nach dem Rennen aus dem Fahrerfeld hörte.