ÖSV-Langlaufstar Vermeulen: "Das größte Vorbild im heimischen Sport"

Das Herz von Hans Knauß (54) schlägt für den Wintersport. In diesem WM-Winter kommt der Gewinner von 7 Weltcuprennen voll auf seine Rechnung. Nach der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm, die der Steirer als ORF-Experte und Zaungast verfolgte, folgt nun die Nordische WM in Trondheim .

Vor Saalbach hat unser Team im Weltcup ihr Potenzial nicht ganz ausspielen können, oftmals hat auch das nötige Glück gefehlt. Sie sind als Außenseiter in die Bewerbe rein und haben auch dank einer gewissen Lockerheit voll abgeliefert. In Trondheim ist es umgekehrt, da sind speziell unsere Skispringer aufgrund ihrer anhaltend bärenstarken Leistungen die großen Gejagten. Jeder rechnet mit Medaillen, das erzeugt zwangsläufig einen gewissen Druck, dem sie hoffentlich Stand halten.

Auf der Skipiste fühle ich mich schon noch immer am wohlsten, aber ich habe großen Respekt vor den Leistungen. Besonders imposant ist für mich die Geschichte von Mika Vermeulen, der knapp 300 Höhenmeter über mir sein Haus stehen hat. Die Konsequenz hinter seinem doch sehr ungewöhnlichen Weg und seine Einstellung imponieren mir extrem. Für mich ist Mika aufgrund seiner Geschichte und so wie er das lebt aktuell das größte Vorbild im heimischen Sport - egal ob Sommer oder Winter. Er hat die Chance, dass er da ganz vorne mitmischt, ich würde ihm die Medaille von Herzen gönnen.

Wer ist in der Abfahrt eigentlich der größte Stilist in der Luft?

Da haben wir mit Vincent Kriechmayr einen ganz vorne dabei. Das habe ich mir zuletzt in Saalbach gedacht, wo er wieder super kompakt gesprungen ist. Einfach eine Augenweide.

In der Abfahrt gehört ein gewisser Luftstand dazu, können Sie sich noch an Ihren wildesten und weitesten Sprung erinnern?

Ja. Das war bei meiner Premiere in Gröden 1995. Im ersten Training war Neuschnee in der Piste, ich war viel zu langsam, hab den dritten Buckel nicht geschafft und mir geschworen, dass mir das nie wieder passiert. Am nächsten Tag bin ich dann bei idealen Pistenverhältnissen mit vollem Karacho auf die Kamelbuckeln hin und so weit über den dritten Buckel drüber gesprungen, dass die Fotografen auf ihren Bildern nur meine Skier und Unterschenkel oben hatten. Angeblich waren es 76 Meter. Ich hatte die Hose gestrichen voll, es war schon extrem.