Wiener Skispringerin Meghann Wadsak als Pionierin bei der Nordischen WM

Der Stephansdom ist für Meghann Wadsak nur einen Sprung entfernt. Die 17-Jährige wuchs drei Gehminuten neben dem Wahrzeichen in der Wiener Innenstadt auf und hält nun als Skisprung-Pionierin bei der WM in Trondheim die Fahnen der Hauptstadt hoch.

In Norwegen ist Wadsak als Ersatzfrau im ÖSV-Team von Cheftrainer Bernhard Metzler dabei, sie darf bei den Trainings mitwirken und im Notfall einspringen. Das sei "megacool", betonte sie im APA-Gespräch. "Es ist ein Traum, hier zu sein. Ich versuche, Erfahrung zu sammeln und alles aufzusaugen für die nächsten Weltmeisterschaften." Denn bald will der Teenager freilich nach Medaillen greifen. "Es ist einer meiner Träume, dass ich in Zukunft weiter oben stehe. Zurzeit bin ich auf einem recht guten Weg."

Dass Sportler aus dem Flachland den Weg in den Skisprung-Zirkus schaffen, ist ein seltenes Phänomen. Mit Thomas Diethart, Tourneesieger 2013/14 aus dem Tullnerfeld, gibt es zumindest ein prominentes Vorbild. Besonders aus Wien ist der Weg zu einer Schanze weit, in der Hauptstadt gibt es seit mehreren Jahrzehnten keine Sprunganlage mehr. "Es würde dem Nachwuchs sehr helfen, wenn wir da ein paar kleine Schanzen bekommen. In Tirol kann man sagen, man fährt nach der Schule schnell zur Schanze, in Wien geht das nicht", sagte Wadsak.