Absurd oder nicht? Wie Kinder in Wien zu Skispringern werden sollen

Anfahrtshocke, Absprung, Luftstand, Landung. Patrick Hinterwallner hat den erwachsenen Skispringern schon so oft zugeschaut, dass er genau wusste, was zu tun ist, als seine Eltern den Siebenjährigen mit einem Schnuppertraining im verschneiten Ernst-Happel-Stadion überraschten.

An den vergangenen beiden Wochenenden lud der Skisprungverein Wiener Stadtadler insgesamt 250 Kinder ein, um in den Skisprung-Sport hineinzuschnuppern. Auf einer echten kleinen Schanze durften sie, von Trainern begleitet, ihre ersten Sprünge absolvieren. Mit eigenen oder geliehenen Skischuhen stiegen sie in die breiten Kinder-Skisprung-Ski, glitten mutig die Anfahrtsspur hinunter, hoben ab und landeten am Rasenteppich.