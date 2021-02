Überflieger aus Wien: Historischer Erfolg für die Stadtadler

Zum Trainieren geht's fast immer in die Steiermark oder nach Oberösterreich, wo die nächstgelegenen Schanzen sind. „Großes Kompliment an unsere Mädchen und Burschen. Sie erleben einen extrem anspruchsvollen Winter zwischen Homeschooling, Verzicht auf physische Kontakte, Selbstorganisation im Lockdown und dann auch noch ihrem außergewöhnlichen Sport Skispringen und den schwierigen Trainingsbedingungen in diesem Pandemie-Winter. Und dann holen sie einfach drei Goldmedaillen nach Wien. Das ist ein noch nie da gewesener Erfolg für unser Team“, freut sich Stadtadler-Sportvorstand Bernhard Wadsak.