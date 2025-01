Skisprung-Star Kraft über die Stadtadler: "Haben eine Schanze verdient"

Stefan Kraft , Jan Hörl und ihre Adler-Kollegen haben kurz haltgemacht in Wien auf ihrem Weg zum Weltcupspringen in Zakopane . Im MuseumsQuartier aufgebaut ist eine Sprungschanze der Wiener Stadtadler . Ein Nachwuchsadler marschiert die paar Stufen hinauf, fährt hinunter, springt ein, zwei Meter. Applaus.

„Ich glaube, so eine 30- oder 50-Meter-Schanze ist nicht schwer umzusetzen. Auch in Wien nicht“, sagt Stefan Kraft. „Die Stadtadler hätten sich das auf jeden Fall verdient. Bei einem Eröffnungsspringen würde ich sicher vorbeischauen.“

Skispringen in Wien ist keine Utopie. Bis in die 1970er-Jahre wurde auf der Himmelhofschanze in Hietzing bis zu 45 Meter weit gesprungen. 20.000 Menschen besuchten am 12. Jänner 1953 die Wiener Meisterschaft. Gesprungen wurde einst auch auf der Carsten-Dagfin-Schanze in Hadersdorf-Weidlingau und auf der Cobenzl-Schanze.

Auch wenn die Schanze klein ausschaut, ganz so ohne ist die nicht. Man muss schon Mut haben. Und wenn man dann unten auf beiden Füßen steht, ist man froh – und will gleich wieder rauf. Egal ob hier oder woanders.

Beim Anblick der Mini-Schanze im MuseumsQuartier denkt der Weltrekordhalter (253,5 m) an seine Anfänge zurück: „Auch wenn die Schanze klein ausschaut, ganz so ohne ist die nicht. Man muss schon einen Mut haben, wenn man da runterspringt.“ So gesehen hat sich nicht viel verändert in der Karriere von Stefan Kraft: „Es ist immer noch so, wie bei meinen ersten Sprüngen als Kind. Man sitzt oben und hofft, dass alles gut geht. Und wenn man dann unten auf beiden Füßen steht, ist man froh – und will gleich wieder rauf. Egal ob hier oder wo anders.“