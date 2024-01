Nightrace in Schladming: Fellers Form als Motivation für die ÖSV-Kollegen

Bei Strolz, der sich körperlich gut fühlt, ist die Vorfreude auf das Nightrace groß. „Das ist eines der coolsten Rennen, mit guter Stimmung, einem tollen Hang.“ Er wisse, für den Weg zurück ins Spitzenfeld muss er geduldig bleiben. „Allerdings bin ich nicht gut darin“, schmunzelt er. „Ich hätte am liebsten, dass alles immer sofort funktioniert.“

Mit leichten gesundheitlichen Problemen kämpfte am Dienstagabend Michael Matt, er wollte aber wie Feller, Gstrein, Pertl, Strolz, Raschner, Sturm und Kilian Pramstaller beim heutigen Rennen an den Start gehen.

Die Bedingungen laden zum Attackieren ein, sagt Pertl. Die Temperaturen in Schladming sind in den letzten Tagen nach oben gewandert. Der Regen, der Dienstag und Mittwoch auf die Piste prasselte, sollte kein großes Problem darstellen, so die ÖSV-Läufer. „Die Tropfen auf der Brille, speziell im Slalom durch die Stangen, sind manchmal unangenehm“, gibt Pertl zu, „da geht’s aber eh jedem gleich.“