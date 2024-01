Riesenslalom in Schladming: Manuel Feller führt nach dem 1. Lauf

Im Riesenslalom lief es für Manuel Feller in dieser Saison noch nicht so richtig rund. In der Disziplinenwertung liegt der Tiroler nicht in den Top 20. Doch der schwierige Hang in Schladming liegt Feller, der seit dem Rennen in Adelboden am 6. Jänner bis Dienstag keinen Riesentorlaufschwung gefahren ist. Der Abstand dürfte sich gelohnt haben.

Der 31-Jährige legte vor den Augen seiner beiden kleinen Kinder, die ins Stadion in Schladming gekommen waren, einen tadellosen Lauf hin und führt mit einer Zehntel-Sekunde Vorsprung auf den Schweizer Loic Meillard.

