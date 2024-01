ÖSV-Star Manuel Feller in Schladming: "Ich bin kein Frühaufsteher"

Feller: "Ich will etwas zurückgeben".

Der Tiroler, der sich im Slalom in Topform befindet, startet am Dienstag mit wenigen Riesentorlauf-Trainingstagen in den Beinen in ein „schwieriges Rennen“ auf der „knackigen“ Planai. "Da ist richtig viel Wasser drin", stimmt ÖSV-Riesentorlauf-Kollege Stefan Brennsteiner zu. "Die wird wieder richtig spiegeln im Fernsehen." Die Piste sei für Dienstagabend in „Topzustand“, heißt es bei den Veranstaltern.

Am Sonntag feierte Manuel Feller in Kitzbühel noch mit seinem Fanclub. "Das hat was mit Respekt zu tun, sie unterstützen mich so oft, da will ich ein bisschen was zurückgeben." Seit Montag ist er in der Steiermark – mit Zwischenstopp zuhause in Fieberbrunn.