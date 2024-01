Sturz bei Kamerafahrt: ORF-Expertin Niki Hosp wurde operiert

Nicole Hosp ist wieder auf dem Weg der Besserung. Nach ihrem Sturz bei der Kamerafahrt fĂŒr den ORF beim Riesentorlauf am Samstag in Jasna hatte die Tirolerin Knieschmerzen, am Sonntag wurde sie in der Klinik Hochrum operiert. "Meniskus ist geflickt", schrieb die ehemalige WeltklasselĂ€uferin auf Instagram. In Hochrum wurde vor einem Monat auch Fußball-Star David Alaba am Kreuzband operiert.

