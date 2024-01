Handball-EM: So kommt Österreich noch ins Halbfinale

Dazu benötigen Mykola Bilyk und Co. am Mittwoch (15.30 /live ORF 1) auf jeden Fall einen Sieg gegen die Nordeuropäer, zugleich müssen sie auf Schützenhilfe der bereits abgeschlagenen Kroaten gegen Gastgeber Deutschland hoffen. Dann würde man am Freitag (20.30) im Halbfinale auf Weltmeister Dänemark treffen. Das Spiel um Platz fünf ist ungleich realistischer, es wäre im Falle eines vollen Erfolgs gegen Island sicher.

Eine noch bessere Ausgangsposition wäre zwar möglich gewesen, Frankreichs All-Star-Team, wie es ÖHB-Teamchef Ales Pajovic nannte, ließ sich aber nicht beeindrucken wie zuvor etwa Kroatien, Spanien oder Deutschland. „Wir müssen realistisch sein. Wir sind auf einer Welle, aber es ist fast unmöglich, gegen Mannschaften wie Frankreich oder Dänemark zu gewinnen“, stellte Pajovic klar.