Erste Niederlage für Österreichs Handball-Helden gegen Frankreich

Österreich begann stark, führte nach zwei Minuten mit 2:0, baute den Vorsprung sogar zeitweise auf drei Tore aus. Weil man vorne die Chancen verwertete und hinten auch ohne den kranken Abwehrchef Lukas Herburger gut verteidigte.

Kein Heimvorteil

Die Startruppe aus Frankreich tat sich schwer, obwohl die vielen deutschen Fans in der Halle den großen Favoriten anfeuerten. Auch ein Zeichen, dass Österreich in diesem Turnier bislang vieles richtig gemacht hat. Das fachkundige Publikum in Köln wusste genau, dass Deutschland auf dem Weg ins Halbfinale auf einen Patzer der Österreicher angewiesen war.

