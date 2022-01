In dem Wettkampf erreichte nur Sara Marita Kramer ihre Normalform. Die überlegene Weltcupführende sprang 144,5 und 137 Meter weit und hätte den Einzelbewerb klar für sich entschieden.

Ihre Teamkollegen haben derweil noch viel Luft nach oben. Stefan Kraft (130/125m) und Daniel Huber (117/128,5m) konnten mit den Allerbesten nicht mithalten und rissen gegenüber dem starken Slowenen Anze Lanisek oder dem Norweger Marius Lindvik mehr als 40 Punkte Rückstand auf.

Huber und Kraft sind die einzigen aus der fünfköpfigen österreichischen Olympia-Mannschaft, die in Willingen am Start sind. Jan Hörl, Manuel Fettner, Daniel Tschofenig verzichteten auf die Generalprobe und trainieren lieber in Österreich auf Normalschanzen. Auch Cheftrainer Andreas Widhölzl ist beim Weltcup nicht dabei.