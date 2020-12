Nach Corona-Infektion: Hayböck brilliert bei der Skiflug-WM

234 Meter, 241,5 Meter, 242,5 Meter - Michael Hayböck sorgte für die Highlights am ersten Tag der Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica (Slowenien). Der Oberösterreicher war die auffälligste Erscheinung auf dem riesigen Bakken und sorgte für die beiden weitesten Flüge des Tages. In dieser Verfassung gehört der 29-Jährige zu den Mitfavoriten, wenn am Freitag und Samstag und Sonntag (jeweils 16 Uhr) der Weltmeister gekürt wird.