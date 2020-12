Pechvogel Stefan Kraft: Kein WM-Start wegen Rückenproblemen

Stefan Kraft bleibt in diesem Winter das Pech treu. Da schien der Salzburger Skispringer endlich seine Covid-Erkrankung überwunden zu haben, da folgt schon der nächste Rückschlag: Wegen hartnäckiger Rückenprobleme kann Kraft nun doch nicht an der Skiflug-WM in Planica teilnehmen. Zumindest der Einzelbewerb am Freitag und Samstag wird ohne den Weltrekordhalter stattfinden, bei einer Blitzgenesung könnte Kraft möglicherweise am Sonntag im Teambewerb starten.