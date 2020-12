ÖSV-Skisprungcoach Widhölzl: „Zumindest haben wir jetzt Herdenimmunität“

„Das ganze Rundherum in der Vorbereitung auf die WM war eher suboptimal“, meint Trainer Widhölzl, der ebenfalls eine Corona-Erkrankung am eigenen Leib mitmachte. So frustrierend die vielen Covid-Fälle im österreichischen Skispringerteam auch waren – insgesamt waren/sind acht Springer und zwei Betreuer betroffen – als Optimist und Frohnatur sieht der Tiroler die „positive“ Seite des Hotspots in seinem Adlerhorst. „Zumindest haben wir jetzt die Herdenimmunität in der Trainingsgruppe Skisprung.“