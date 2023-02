ÖSV-Ass Liensberger startet neu durch: "Das war zuletzt nicht ich"

Gelächelt hat Katharina Liensberger ja die ganze Zeit. Gelächelt und gewinkt – das ist seit Jahren ihre typische Reaktion, wenn sie im Ziel abschwingt. Und dieses Verhalten hatte die 25-Jährige auch dann nicht abgelegt, als es für sie eigentlich nichts zu lachen gab und viel eher ein Wutausbruch angebracht gewesen wäre.

Katharina Liensberger hat im Ziel weiter tapfer gelächelt und gewinkt – aber jeder konnte sehen, dass es in ihr anders aussehen musste.

„So, wie ich in letzter Zeit gefahren bin, das war nicht ich, da habe ich mich nicht wohlgefühlt“, gab die Vorarlbergerin am Montag in Méribel ehrlich zu.