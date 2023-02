WM-Kolumne: Eindringlinge in die High Snowciety

Nina Ortlieb fühlt sich auf der Rennpiste eindeutig wohler als beim Après-Ski. Das war ihr auch deutlich anzusehen, als sie nach dem Gewinn der Silbermedaille in der WM-Abfahrt herumgereicht wurde, für Fotos und Selfies posieren sollte und dabei mitunter den Eindruck erweckte, als wüsste sie nicht, was gerade rund um sie geschieht.

Aber wer kann es Nina Ortlieb auch verdenken? Es war ja tatsächlich ein seltsames Treiben bei der Medaillenfeier im österreichischen Mannschaftshotel Mont Vallon in Méribel. Kaum einmal war bei einer ÖSV-Party die Stimmung so im Keller wie an diesem Samstagabend.

An Nina Ortlieb ist’s jedenfalls nicht gelegen. Die Vorarlbergerin ist zwar ein eher ruhiges Gemüt und nicht bekannt für die großen Emotionen, aber den größten Moment ihrer Karriere hätte sicher auch sie gerne intensiver und länger ausgekostet.