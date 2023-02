Wie Österreich mit legalem Gen-Doping für WM-Medaillen sorgt

Als sich Elisabeth Görgl bei der WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen zum zweiten Mal WM-Gold holte, schloss sich damals ein Kapitel Ski-Geschichte. Die heute 41-jährige Steirerin ist Österreichs älteste Weltmeisterin im alpinen Skisport. Die jüngste Medaillengewinnerin ist ihre Mutter. Traudl Hecher gewann in Squaw Valley 1960 Bronze in der Abfahrt mit erst 16 Jahren. Weil die Olympischen Spiele damals auch als WM zählten, ist die gebürtige Tirolerin, die diesen Jänner mit 79 Jahren gestorben ist, die jüngste WM-Medaillengewinner der österreichischen, alpinen Ski-Geschichte. Hecher holte auch vier Jahre später in Innsbruck Abfahrtsbronze. Görgl holte 2010 in Vancouver zweimal Olympia-Bronze und 2009 in Val d’Isere WM-Bronze.