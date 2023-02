Patrick Ortlieb wurde 1996 in der Sierra Nevada Weltmeister in der Abfahrt. Tochter Nina wurde im selben Jahr geboren, in Meribel verpasste die Lecherin nur um vier Hundertstelsekunden die Goldmedaille in der Abfahrt. Ortlieb, der heute ÖSV-Finanzreferent ist, verfolgte die Abfahrt von der Piste aus.