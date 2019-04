KAC kommt mit Energie zum fünften Eishockey-Finale nach Wien

Das nächste Spiel einer Finalserie ist immer das interessanteste, spannendste und aussagekräftigste. Das macht Play-off-Serien wie derzeit in der Erste Bank Eishockeyliga so spektakulär. Auch am Ostermontag wird es wieder so ein Spiel geben.

Allmählich geht es im Duell zwischen den Vienna Capitals und dem KAC (Montag, 17 Uhr, Erste Bank Arena) um alles. 2:2 steht es nach je zwei Heimsiegen. Nach dem 3:2 am Samstag scheinen die Klagenfurter Oberwasser zu bekommen. Für den Titelgewinn müssen sie zumindest eines der nächsten beiden Spiele in Wien gewinnen.

Mit dem Sieg am Freitag, bei dem sie nach zwei Drittel bereits 3:0 führten, haben die KAC-Spieler viel Selbstvertrauen getankt: Marcel Witting sagt vor der Montag-Partie: „Wir haben sie sehr gut vom Start weg unter Druck gesetzt. In Wien müssen wir dieses Mal auch so agieren. Also den Puck tief in ihr Drittel bringen, Druck ausüben, den Weg zum Tor bringen und unsere Chancen nützen.“ Sein Sturm-Kollege Sam Liivik fand besonders aggressive Wortbilder: „Das wird wie ein Raubüberfall. Wir werden dorthin gehen und den Sieg stehlen, was auch immer es kostet. Wir werden uns selbst opfern und mit der Führung nach Klagenfurt zurückkehren.“