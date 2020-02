Japan - Wo der Skizirkus seinem Namen alle Ehre macht

1991 hatte der Zillertaler in Saalbach den WM-Titel im Super-G gewonnen, als Titelverteidiger war er dann erst fünf Jahre später am Start. Denn die für 1995 geplante WM in der spanischen Sierra Nevada musste wegen Schneemangels auf 1996 verschoben werden.

Weltcup 1995

Von Ergebnissen wie bei den Rennen in Furano können die ÖSV-Techniker heute nur träumen. Damals hatte es sowohl im Slalom ( Michael Tritscher) als auch im Riesentorlauf ( Mario Reiter) österreichische Erfolge gegeben. Der Vorarlberger Reiter erwies sich überhaupt als Japan-Spezialist. Drei Jahre später sollte er in Nagano Olympia-Gold in der Kombination holen. Die Hälfte seiner Ski-Siege hat der heutige ÖSV-Marketingchef damit in Japan gefeiert.