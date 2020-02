Big in Japan: Warum die Skistars den Weltcup in Asien lieben

Doch auf die Idee, den Riesentorlauf (Samstag, 2.00 und 5.00 Uhr, live ORF eins) und Slalom (Sonntag gleiche Zeit) deshalb sausen zu lassen, wäre trotzdem keiner gekommen. Denn Skirennen auf japanischem Schnee sind nicht nur selten, es herrscht im Land der aufgehenden Sonne auch immer eine ganz besondere Atmosphäre. So wie jeder Formel-1-Pilot alle Jahre wieder die enorme Sportbegeisterung der Japaner rund um den Grand Prix in Suzuka schätzt, so sehr genießen die Skistars die Wettkämpfe in Yuzawa Naeba in der Präfektur Niigata.