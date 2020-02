Corona zum Trotz: Die Chinesen kommen

Im chinesischen hohen Nordosten galt der Olympiaberg (was nichts mit Corona zu tun hatte) schon seit langem für den Publikumsskilauf als gesperrt. Umso mehr staunte Österreichs früherer erfolgreicher Ski-Chefcoach Werner Margreiter (in seine Ära fielen der Neunfach-Triumph am Patscherkofel und Hermann Maiers Olympiasiege), als er dort bei seinem gefühlt zwanzigsten China-Aufenthalt sehr wohl Stemmbogerlfahrer herumrutschen sah. In Wahrheit, erzählt Entwicklungshelfer Margreiter, habe es sich bei den vermeintlichen Anfängern um die Teilnehmer an einer dreitägigen staatlichen Skilehrerausbildung gehandelt.

Auch empfand der Tiroler China-Experte Margreiter schon lang vor Bekanntwerden des Corona-Virus die Hoffnungen der europäischen Skiindustrie auf einen Wunderg’schäft mit China als viel zu optimistisch. „Weil für die Chinesen Skilauf ein Adrenalinsport wie für unsereinen das Bunging-Jumping ist.“ Soll heißen: Man macht’s meist nur einmal.