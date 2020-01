Gams oder gar nicht: Die Favoriten für die Hahnenkamm-Abfahrt

Thomas Dreßen

Der Stern des Bayern ging 2018 auf der Streif auf, als er sensationell die Abfahrt gewann. Der 26-Jährige beeindruckte in diesem Winter mit seinem Sieg in Lake Louise – und das im ersten Rennen nach einem Kreuzbandriss. Im Training konnte er allerdings noch nicht richtig überzeugen. Von allen Deutschen ist Dreßen wohl jener Läufer, dem die österreichischen Fans den Sieg am meisten vergönnen: Der Mittenwalder hat eine oberösterreichische Freundin, lebt in Scharnstein und ist, wenn man so will, ebenfalls ein halber Österreicher.

KURIER-Siegchancen: 3 von 5 Sternen