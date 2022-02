Papa Hirscher über Olympia: "War ein Armutszeugnis für den Skisport"

Marcel Hirscher hatte 2018 zweimal Gold gewonnen. In der Kombination, in der soeben Johannes Strolz Hirschers Nachfolge angetreten hat, sowie im Riesenslalom. In jener alpinen Basisdisziplin, in der Sonntagfrüh um Medaillen gekämpft wird. Und in der Marcel Hirschers Vater bis vor wenigen Wochen als Mastermind und Trainer für den österreichischen Skiverband tätig war.