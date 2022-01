Marcel Hirscher: Ein Vorläufer mit Hintergedanken

Subtile Kritik

Seinen Auftritt als Vorläufer hatte Hirscher von langer Hand geplant. Schon die Tage zuvor hatte er mit dem früheren Rennchef Axel Naglich auf der Streif trainiert, an die 40 Mal, so erzählen es Rennläuferkollegen, soll er die obersten Passagen Mausefalle und Steilhang befahren haben. Die Blöße, bei seinem Lauf einen Ausrutscher zu fabrizieren und im Fangnetz zu landen, wollte er sich dann doch nicht geben. Und viele Testfahrten bedeuten ja zugleich auch viele Gelegenheiten für perfekt in Szene gesetzte Bilder. Noch vor dem Wochenende sollen ein Actionclip, ein Behind the Scenes samt Interview erscheinen.

Die PR-Aktion stieß nicht überall auf Gegenliebe. „Ich schau’ nicht auf die Vorläufer“, sagte Doppelolympiasieger Matthias Mayer. „Aber wenn man das mediale Interesse unbedingt auf sich ziehen will, dann kann man das so natürlich machen.“