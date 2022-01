Kriechmayr nach erstem Streif-Training: 'Ich hab' den Sauschädl'

Vincent Kriechmayr stand im Zielraum der Streif und verstand die Welt nicht mehr. Am Samstag hatte er noch die Lauberhornabfahrt in Wengen gewonnen, aber 96 Stunden später kam sich der 30-Jährige am Hahnenkamm wie ein blutiger Anfänger vor. "Unglaublich, dass man in wenigen Tagen das Niveau so drastisch senken kann. Das war komplett schlecht."

Nun war der Doppelweltmeister in letzter Zeit nicht gerade als Trainingsweltmeister bekannt, aber 5,23 Sekunden Rückstand auf den Schnellsten, den Norweger Aleksander Aamodt Kilde, waren dann auch Kriechmayr unerklärlich. "Katastrophal. So kenn' ich mich gar nicht. Ich hab' den Sauschädl, wie man bei uns sagt."

Sauschädl - so heißt's bei Kriechmayr daheim in Oberösterreich, wenn jemand an der letzten Stelle liegt.