Eishockey-WM: Österreich mit fünfter Niederlage im fünften Spiel

Der Weltmeister

Am Samstag ist Österreich zur großen Party in Tampere eingeladen. Gegen Weltmeister und Olympiasieger Finnland will Österreich keine Geschenke in die ausverkaufte Arena mitnehmen. Im Vorjahr endete das Spiel gegen den späteren Turniersieger 0:3.

Am Samstag setzten sich die Finnen gegen Ungarn 7:1 durch. Der Aufsteiger ist am Montag Österreichs letzter Gegner im Kampf um den Klassenerhalt.