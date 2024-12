Rossi, Kasper und Co: So geht es Österreichs Eishockey-Teamspielern

Irgendwann ist die Geschichte vom Neuaufbau eines Teams zu Ende erzählt. Bei den Detroit Red Wings ist zu Weihnachten der Geduldsfaden gerissen. Beim Team von Marco Kasper wurde Trainer Derek Lalonde nach 21 Niederlagen in 34 Partien abgesetzt und Todd McLellan neuer Headcoach. Der 57-Jährige war Trainer jenes kanadischen Teams, das vor dem Gewinn des WM-Titels 2015 in Prag ein Testspiel gegen Österreich in Wien absolvierte (4:2 für Kanada).

Was sich durch den Trainerwechsel für den 20-jährigen Kärntner ändert, ist noch nicht absehbar. Kasper hatte als Ersatzmann für verletzte Spieler einen Platz im NHL-Team bekommen und sich durch gute Leistungen für weitere Einsätze empfohlen. Nach 29 Partien hält der Stürmer bei zwei Toren und fünf Assists. Und er ist immer noch im NHL-Team. Sein Vater Peter, Ex-Profi und Spielermanager, weiß: „Wenn du dabei bist, fragst du nicht, warum. Solange du im Team bist, machst du was richtig.“

General Manager Steve Yzerman sagt am Freitag: "Das Team spielt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Diese Mannschaft sollte um einen Wild-Card-Platz für das Play-off spielen können."