Eishockey-Talent Gregor Biber: Von Krems auf die große Bühne

Österreichs Teamchef Roger Bader hatte den Verteidiger schon im Frühjahr im ersten WM-Camp gegen Lettland spielen lassen und betont: „Bei einem 18-Jährigen sollte man nicht zu viel erwarten. Ich werfe junge Spieler gerne ins kalte Wasser.“ Dass Talente schwimmen können, haben sie im Nationalteam schon mehrmals gezeigt. Das letzte Beispiel war der ebenfalls 18-jährige David Reinbacher, der es zur WM und bis ins Farmteam der Montreal Canadiens geschafft hat. Der Vorarlberger ist derzeit wegen einer Knieverletzung verhindert.

Ein Vertrag war die erste Belohnung

Bibers Weg führte von Krems über die Vienna Tigers und Okanagan St. Pölten zum KAC, wo er auch von Peter Kasper trainiert wurde. Kaspers Sohn Marco macht derzeit bei den Detroit Red Wings in der NHL gute Figur. Durch die guten Kontakte nach Schweden verschaffte Kasper dem Verteidiger einen Platz beim Erstligisten Rögle BK, wo auch Marco zum Eishockey-Profi reifte. Dort ging es mit Biber in den vergangenen Monaten richtig steil bergauf. Erst spielte er in der Unter-18-Mannschaft, dann in der U-20 und aktuell hat er aufgrund verletzter Profis seinen Platz in der Kampfmannschaft. Weil er dort 100 Einsatzminuten erreicht hat, bekam er schon einen Rookie-Vertrag. Peter Kasper beschreibt: „Gregor ist groß, ein guter Eisläufer und spielt schnörkellos.“