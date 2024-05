Darauf freut sich NHL-Star Rossi: "Auf die Familie und ein Schnitzel"

„21 Tore sind sehr gut. Aber ich bin jemand, der sagt, ich hätte mehr machen müssen. Ich bin nicht zufrieden damit“, sagt Rossi. Daher gibt es von ihm und von seinen Trainern neue Vorgaben. „Ich will meinen Schuss verbessern, schneller und kräftiger werden.“ Das war auch im vergangenen Sommer das Ziel. 2023 verbrachte er erstmals die spielfreie Zeit in Nordamerika, um sich NHL-fit zu machen. Damals habe er einen großen Schritt nach vorne gemacht, heuer werde er wieder ähnlich arbeiten. „Du kannst nie zu stark oder zu schnell sein“, sagt der Vorarlberger lächelnd.

Bevor es am Mittwoch nach Prag geht, findet am Sonntag in Wien noch der ultimative WM-Test statt. Rekordweltmeister und Titelverteidiger Kanada sorgt für eine ausverkaufte Steffl-Arena und ein Eishockey-Spektakel mit 7.000 Fans.

Mit dabei sind auch Rossis Familie und viele Freunde. „Das wird richtig cool. Es werden viele Leute von mir da sein.“

Am Sonntag kommt es zum Wiedersehen mit dem Ex-Coach

Beim Spiel kommt es auch zu einem Wiedersehen mit einem für Rossi sehr wichtigen Trainer. André Tourigny coachte Rossi in seiner Zeit in der Ontario Hockey League, jetzt ist er kanadischer Teamchef. In seiner letzten Saison machte Rossi 120 Scorerpunkte. „Es gab Spiele, in denen ich vier Punkte gemacht habe. Er hat mir aber dennoch gesagt, was ich besser machen muss. Er war sehr, sehr streng. Er ist ein super Trainer. Er hat mich immer angespornt besser zu werden.“

Den weltbesten 18-Jährigen werden die Eishockeyfans am Sonntag auch sehen können. Denn mit Kanada kommt Connor Bedard, der als Teenager in seiner ersten Saison mit Chicago auf 61 Scorerpunkte kam.