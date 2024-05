Rohrer und Schneider: Zwei weitere Meister im Eishockey-Team

2:0 setzte sich ZSC Lions am Dienstag im siebenten Finalspiel gegen Lausanne durch und gewann die Serie mit 4:3. Somit kommt der 19-jährige Vorarlberger Vinzenz Rohrer als Schweizer Meister zum Nationalteam nach Wien. Bei den Verlierern Lausanne war Michael Raffl eine der prägenden Figuren im Play-off. Doch der Villacher hatte zu Saisonbeginn eine sehr schwere Knieverletzung und war zuletzt vor fünf Jahren im Nationalteam.

Gleichzeitig mit Rohrer kommt am Freitag auch Peter Schneider zum Team. Der Stürmer erkrankte nach dem Finalsieg seiner Salzburger über den KAC und kurierte sich zuletzt aus. Bereits am Mittwoch reisten von den Finalisten Thomas Raffl, Benjamin Nissner, Mario Huber und Ali Wukovits sowie NHL-Profi Marco Rossi an.

Detroit-Hoffnung Marco Kasper kann nur noch an der WM teilnehmen, wenn er in Nordamerika in der nächsten Play-off-Runde ausscheidet.

Am Sonntag findet in Wien gegen Weltmeister Kanada die WM-Generalprobe statt. Das Spiel ist ausverkauft.