Einfädler: Shiffrin spricht über ihren Zyklus - ORF übersezt "Radfahren"

Am Kronplatz gewann Mikaela Shiffrin den zweiten Riesentorlauf innerhalb von zwei Tagen. Es war der insgesamt 84. Weltcupsieg der Ausnahmesportlerin.

Nach ihrem Sieg redete die 27-Jährige im Interview mit ORF-Reporterin Alina Zellhofer auch über ihre Müdigkeit. Dabei sprach sie auch über ein Thema, das im Sport nur selten angesprochen wird. "Es ist eine anstrengende Zeit, und es ist gerade ein ungünstiger Moment in meinem Zyklus" ("unfortunate time in my monthly cycle"). "Es sollte ganz normal sein, darüber zu reden."