Mikaela Shiffrin führt auch im zweiten Riesenslalom am Kronplatz

Nur noch drei Siege fehlen Mikael Shiffrin im Weltcup auf den Rekord von Ingemar Stenmark. Wenn sie heute am Kronplatz im zweiten Durchgang nur halbwegs so weiter fährt, wie im ersten, dann gewinnt sie auch den zweiten Riesentorlauf in den Dolomiten. Startzeit im zweiten Durchgang ist um 13.30 Uhr.