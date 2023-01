Der ewige Zyklus: Die vertane Chance des Shiffrin-Interviews

An eiliger Häme bis weit unter die Gürtellinie (wie passend, haha!) mangelte es nicht. Die ist insofern nur bedingt angebracht, weil Simultanübersetzung oft heikel, nie aber einfach ist, zumal es sich hierbei um eine eigene, viele Jahre dauernde Ausbildung handelt.

Man könnte an dieser Stelle genau so gut fragen, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk beim Dolmetschen nicht auf Fachpersonal zurückgreift. Führt man sich vor Augen, vor welchen finanziellen Herausforderungen der ORF aktuell und künftig steht, ist die Frage ebenso rasch beantwortet.

Der wahre Skandal

Was mitunter überrascht (und auch wiederum nicht), ist der Spott, den auch die Interviewte in ebenfalls nicht geringen Dosen abbekommt. Das ist der wahre Skandal an dem fast schon beiläufigen Satz. Denn das Gespräch zeigt, dass das Thema in der Gesellschaft noch immer viel zu oft tabuisiert oder - schlimmer - gar nicht erst ernst genommen wird.

Erst im Frühsommer 2022 hatte die spanische Regierung ein Gesetz verabschiedet, dank dem Frauen mit starken Menstruationsbeschwerden zusätzlich bezahlte Krankentage erhalten. Fast schon erwartbar waren einige Reaktionen, die von blankem Unverständnis bis zu plumpen Witzen reichten.