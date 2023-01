Nacht-Riesenslalom Schladming: Meillard führt, Feller Vierter

Der Beste pausiert

Doch die Lokalmatadoren waren immer noch besser dran als der Schweizer Überflieger Marco Odermatt, der seit einem Schlag aufs Knie in der ersten Abfahrt in Kitzbühel am vergangenen Freitag pausiert. „Am Dienstagabend ist er angereist, heute Vormittag war er auf der Reiteralm frei fahren und auch ein paar Tore Riesenslalom“, sagte sein Trainer Thomas Stauffer, mit Blick auf die WM ist aber Schonung und Verzicht angesagt.

„Er hat viel Therapie gemacht, das Knie hat sich auch gut erholt, aber wir schauen Tag für Tag.“ Heißt: Ein Start in den beiden Super-G am Wochenende in Cortina d’Ampezzo ist nicht gesichert, aber auch noch nicht ausgeschlossen.

Es war wohl auch besser, dass sich der Sieger von vier der bislang fünf Saisonbewerbe schonte: Auf eisiger Piste war ein stark drehender erster Lauf für das Ersatzrennen von Garmisch-Partenkirchen gesetzt, Wohlgefühl stellte sich bei den wenigsten Startern ein.