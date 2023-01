Nacht-Riesenslalom-Premiere in Schladming: Extra Licht für extra Meter

Für die rund 500 zusätzlichen Meter, die die Riesenslalom-Strecke benötigt, fand man bei der European Broadcasting Union eine Lösung: Eine HD-taugliche mobile Flutlichtanlage, die beim Nachtslalom in Partenkirchen am 4. Jänner im Einsatz war und für ein Skispringen in Rasnov vorgesehen ist, befand sich in Österreich zur Wartung. Also wurde sie – teils per Helikopter – zur Planai gebracht.

Auch die Fernsehteams mussten umplanen, erzählt Skopek. Denn weil der Riesenslalom einer breiteren Piste bedarf, mussten die TV-Türme weiter außen aufgestellt werden.