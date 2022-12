Rücktritt von Matthias Mayer: "Für mich ist die Zeit gekommen"

In Bormio kündigte der 32-jährige Kärntner für viele überraschend den sorfortigen Rücktritt vom Wettkampfgeschehen an. Am Mittwoch war er in der Abfahrt nicht an den Start gegangen, Magen-Darm-Probleme wurden als Grund angegeben. Am Tag danach gab er sein Karriereende bekannt. "Ich habe heute meine letzte Besichtigung gemacht und das reicht mir. Ich habe nicht mehr so den Biss", sagte Mayer während einer ORF-Liveschalte in der ZIB 9:00.

"Nach Beats (Feuz, Anm.) Rücktritt hab' ich mir gedacht, für mich ist vielleicht auch die Zeit gekommen", sagte Mayer Donnerstagfrüh. "Das ist sicher ein guter Zeitpunkt. Ich möcht' jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe haben." Er blicke auf eine "gewaltige Saison mit der dritten Goldmedaille" zurück, sei auch heuer "gut reingestartet". Er sei "zufrieden, aber es reicht einfach", betonte der Kärntner. "Der Sport ist etwas extrem Gutes, auf jeden Fall etwas Wichtiges für die Menschheit - so soll es weitergehen, aber für mich ist es okay."