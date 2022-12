Beat Feuz hat sich dazu entschlossen, die Skischuhe an den Nagel zu hängen und einen Schlussstrich unter seine erfolgreiche Karriere zu setzen. "Grenzen auszureizen und Risiko zu nehmen, waren jahrelang meine Leidenschaft im Skirennsport. Mein Gefühl war oft der Schlüssel zum Erfolg. Nun sagt mir mein Gefühl aber, dass die körperlichen Grenzen erreicht sind", ließ der 35-jährige Schweizer über Swiss Ski ausrichten. Den Klassiker in Kitzbühel Ende Jänner will er noch fahren, dann ist Schluss.

"Nach 16 Jahren im Weltcup werde ich am 21. Jänner meine aktive Karriere als Rennfahrer beenden. Ich freue mich darauf, meine Lieblingsrennen in Wengen und Kitzbühel noch einmal genießen zu können", erklärte Feuz.

Der Wahltiroler Feuz - er ist mit der ehemaligen österreichischen Rennläuferin Katrin Triendl liiert und lebt in Tirol - feierte in seiner Karriere 16 Weltcupsiege, holte vier Mal die Abfahrtskugel, ist Abfahrts-Weltmeister (2017) und krönte seine Karriere mit Olympia-Gold 2022.