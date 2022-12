Einkehrschwung von Hirscher: "So ein Trottel war ich nicht"

24 Stunden später gab sich dann am Fuße der Gran Risa tatsächlich das Original die Ehre. Es war einer der seltenen Auftritte von Marcel Hirscher im Weltcup seit seinem Rücktritt im Herbst 2019. In Alta Badia trat der 33-Jährige erstmals in seiner neuen Funktion als Gründer und Eigentümer einer Skifirma und eines eigenen Rennstalls auf. Und wie in den guten alten Zeiten stand der Salzburger sofort wieder im Mittelpunkt. Die Rennläufer und Trainer suchten augenscheinlich die Nähe zum achtfachen Gesamtweltcupsieger, der beliebtes Selfie-Motiv und begehrter Gesprächspartner war. Marcel Hirscher über ...

... den Besuch in Alta Badia

„Es hätte mich wirklich gereizt, als Vorläufer runterzufahren. Man hat selten die Möglichkeit, auf so einer Piste zu fahren.“

... seine neue Rolle als Firmen- und Teamchef

„Es ist toll, mit einem Athleten wie Henrik Kristoffersen zusammenarbeiten zu dürfen. Er überrascht uns jeden Tag aufs Neue, vor allem menschlich. Der Henrik ist ein cooler Typ, das hätte ich vor einigen Jahren so mit Sicherheit nicht gesagt. Er ist extrem willig und hat nicht das Ego, wie viele anderen, die oft unbelehrbar sind.“