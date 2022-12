Unfall beim Einfahren: ÖSV-Star verletzt Servicemann schwer

Raphael Haaser fuhr am Montag im ersten Durchgang des zweiten Riesentorlaufs in Alta Badia auf Rang 13 und war damit die positive Überraschung aus österreichischer Sicht. Dass der Tiroler so aufzeigte, ist keineswegs selbstverständlich, denn Haaser hat turbulente 24 Stunden hinter sich. Im ORF-Interview sprach er sogar von einem der schwierigsten Tage seines Lebens.