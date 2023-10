Österreichs Skisport trauert um eine seiner Legenden

Anderl Molterer zählte zu den erfolgreichsten und berühmtesten Skifahrern dieser Zeit. Bei den Olympischen Spielen 1956 in Cortina stand er im Schatten seines Kollegen Toni Sailer, der dort drei Mal Gold gewann. Für Molterer gab es Silber im Riesentorlauf und Bronze in der Abfahrt. Dazu kommt noch eine WM-Bronzemedaille 1954 in Are.

